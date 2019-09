Despiste de camião condiciona circulação na Segunda Circular em Lisboa

O despiste de um pesado de mercadorias está na manhã deste sábado a condicionar a circulação na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Aeroporto-Sintra, com a polícia a recomendar aos automobilistas que procurem alternativas.Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou à agência Lusa que o despiste ocorreu por volta das 06:00, junto à placa da saída para Sete Rios, e no local estão dois reboques/grua, acrescentando que a circulação só se efetua numa das três vias."Tendo em conta as características do pesado de mercadorias, foi necessário chamar dois reboques/grua, não havendo previsão para que a circulação fique normalizada. Pede-se aos automobilistas para que evitem a Segunda Circular neste sentido e que encontrem alternativas. Não há feridos a registar", indicou o oficial de dia ao Cometlis.No local, a Lusa constatou que o pesado de mercadorias galgou a berma e partiu os blocos de cimento aí colocados, havendo já uma fila extensa de automóveis.