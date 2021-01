O despiste de um camião, esta manhã, na A3, em Santo Tirso, no sentido Porto/Braga, ao quilometro 23, levou ao condicionamento do trânsito, nos dois sentidos.



O alerta foi dado às 11h00.





O pesado despistou-se junto ao separador central, levando a que as faixas mais à esquerda nos dois sentidos ficassem condicionadas.Ao que oapurou, ninguém ficou ferido. No local estão os Bombeiros Tirsenses. As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR está no local.