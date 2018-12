Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de camião contra casa deixa condutor em estado grave

Acidente aconteceu em Fajões, Oliveira de Azeméis. Veículo transportava alcatrão.

10:38

Um despiste violento de um camião que foi contra uma casa na Rua do Emigrante, em Fajões, Oliveira de Azeméis, fez esta quarta-feira um ferido muito grave que é o condutor do veículo, de 47 anos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o camião transportava entre seis e sete toneladas de alcatrão. Um pneu do veículo terá rebentado, segundo testemunhas no local, e o condutor perdeu o controlo, embatendo numa casa. A viatura entrou parcialmente no jardim da casa, ficando totalmente destruída.



A vítima ficou encarcerada, mas acabou por ser socorrida pelos bombeiros.



O acidente ocorreu por volta das 8h40. A GNR cortou a circulação na rua onde ocorreu o acidente.



A vítima foi transportada para a sala de emergência do Hospital de Santa Maria da Feira.