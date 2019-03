Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de camião corta A1 de Sul para Norte em Sta. Maria da Feira

Acidente com veículo pesado aconteceu por volta das 22h00 desta quinta-feira.

22:20

O despiste de um veículo pesado na Autoestrada 1, na zona de Santa Maria da Feira, obrigou esta quinta-feira ao corte desta via no sentido Sul-Norte.



Segundo revela ao CM fonte da GNR, o acidente aconteceu por volta das 22h00.



O trânsito está a ser desviado do local, enquanto decorrem as operações de remoção da viatura e limpeza da via. Não há, para já, notícia de vítimas.