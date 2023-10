O trânsito está cortado desde a 18h10 no IP3, na zona do Botão, concelho de Coimbra, devido ao despiste de um veículo pesado de mercadorias, disse à agência Lusa fonte do Comandando Territorial da GNR de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na descida do Botão, no sentido Viseu-Coimbra, e não provocou feridos, registando-se apenas danos materiais.

O trânsito está a ser desviado no nó de Lorvão em direção a Botão/Souselas.