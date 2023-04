Um camião que transportava madeira despistou-se, esta quinta-feira, na A13, perto de Pegões. O acidente está a condicionar o trânsito nos dois sentidos.O condutor do camião ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital do Barreiro.As faixas da esquerda, nos dois sentidos, estão obstruídas por madeira que caiu do camião.O alerta foi dado por volta das 20h00.