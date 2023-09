Dois homens, de 29 e 74 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência do despiste do camião em que seguiam, em Arouca.O alerta foi dado, por volta das 15h30, para os Bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EM504, no lugar de Mosteiro, S. Miguel do Mato.As vítimas foram levadas, pelos Bombeiros de Fajões, para o Hospital da Feira. A GNR de Cesar foi mobilizada e investiga.