Um homem ficou gravemente ferido esta quarta-feira após o despiste do camião em que seguia na A24, ao quilómetro 137, em Castro de Aire, Viseu. O alerta foi dado às 14h38. O veículo pesado transportava madeira.A vítima já foi retirada do local e transportada para o hospital.Devido ao acidente, o trânsito está cortado no sentido Sul- Norte e condicionado no sentido Norte-Sul.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Castro de Aire, a GNR e a VMER de Viseu.