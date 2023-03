Despiste de camião faz um ferido na A8 junto à saída de Lousa em Loures

Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros esta segunda-feira depois de um camião se despistar na A8, à saída de Lousa, no sentido Norte-Sul. O alerta para o acidente foi dado às 8h15.O ferido, motorista da viatura, ficou encarcerado, tendo que ser auxiliado pelos bombeiros para sair do camião.A circulação rodoviária encontra-se condicionada, uma vez que o veículo pesado ficou atravessado em duas faixas. Neste momento, a circulação só se faz pela faixa mais à esquerda, levando à formação de longas filas de trânsito com cerca de cinco quilómetros.De acordo com fontes da GNR, o piso molhado e a travagem feita pelo motorista levaram a que camião se despistasse e derrubasse os rails de proteção lateral e as barreiras acústicas.