Despiste de camião na A25 provoca constrangimentos na circulação junto à Guarda

Um camião despistou-se na tarde desta quarta-feira na A25, ao quilómetro 171, no sentido Guarda-Vilar Formoso.O acidente aconteceu pelas 16h30 e provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital.O trânsito está interrompido entre os nós da Guarda e a saída para Pinhel.O condutor terá entrado na berma da estrada e tombado o veículo quando o tentava endireitar, ocupando as duas vias.A carga que transportava, umas barras de ferro, ficaram espalhadas pela via.A GNR conseguiu evacuar os veículos ligeiros, que saíram em contra-mão, mas os veículos pesados estão a fomar uma grande fila no local.