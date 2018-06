Camião tombado corta A7

Condutor do veículo pesado sofreu ferimentos ligeiros.

Por Lusa | 12:56

Um pesado de mercadorias com um atrelado despistou-se hoje, perto do meio dia, na auto-estrada A7, em S. Gens, no sentido Fafe-Cabeceiras de Basto.

O condutor, único ocupante do camião, sofreu ferimentos ligeiros, apesar do aparato do acidente.

O camião está tombado na via da direita a derramar gasóleo para a via. A auto-estrada está, por isso cortada no sentido Fafe-Cabeceiras de Basto. A circulação está a fazer-se temporariamente pela EN 206.

A circulação será retomada logo que os bombeiros terminem a limpeza da via. O trânsito ficará, no entanto condicionado até à retirada do camião.