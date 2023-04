Despiste de camião na EN 101 em Monção faz um ferido grave

Um homem, de 60 anos, ficou esta quarta-feira ferido com gravidade num despiste de camião na Estrada Nacional 101, na localidade de Bela, no município de Monção.A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo.O alerta foi dado às 12h08. No local, a socorrer a vítima estiveram sete operacionais, apoiados por uma ambulância, um veículo ligeiro de combate a incêndios e uma veículo de tanque tático florestal.A circulação na Estrada Nacional 101 está a ser feita de forma alternada.Depois de o camião ser removido vai ser necessário limpar os destroços e o combustível que ficaram na estrada. Não há expectativa de quando é que a situação vai estar resolvida.