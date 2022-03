Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um camião despistou-se na manhã desta segunda-feira na A1, em Coimbra.O condutor do veículo pesado de mercadorias, um homem de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido no local. Já foi transportado para oAinda estão a decorrer os trabalhos de remoção do camião, o que obriga a que o trânsito circule com abrandamentos.No local estiveram os bombeiros de Condeixa, apoiados por duas viaturas.Em atualização