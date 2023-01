Despiste de camião provoca um ferido grave no IC2 na Póvoa de Santa Iria

O despiste de um camião provocou esta segunda-feira dois feridos, um deles grave, no IC2, no sentido Norte-Sul, de Póvoa de Santa Iria para Lisboa.De acordo com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Sacavém, Armando Baptista, o camião quando se despistou foi embater sobre um outro pesado que estava estacionado, tendo o alerta sido dado às 16h40.Os feridos, dois homens com idades entre os 40 e 50 anos, correspondem aos condutores das duas viaturas pesadas. A vítima em estado grave é o condutor do camião que se encontrava parado.Os dois foram transportados para o Hospital de Santa Maria.No local estiveram os Bombeiros de Sacavém num total de 14 elementos e dois veículos, um deles de desencarceramento. Para além destes meios, estiveram também duas Viaturas Médicas de Emergência Médica (VMER), um veículo da Infraestruturas de Portugal, duas viaturas da divisão de trânsito da PSP e um veículo do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures.Devido ao acidente, a via da direita esteve condicionada.