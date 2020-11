O despiste de um camião que transportava vários automóveis, está a condicionar a circulação da A8, nos dois sentidos, na zona de Óbidos.

"Os carros que eram transportados pelo pesado que se despistou, ficaram espalhados nas faixas de rodagem em ambos os sentidos", referiu o CDOS de Leiria.

O acidente ocorreu pelas 16H57, ao quilómetro 75, no sentido sul/norte.

Apesar do aparato não há feridos a registar. No local estão 17 operacionais do INEM, GNR e as corporações de bombeiros de Óbidos e do Bombarral.