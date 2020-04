Despiste de carrinha deixa homem em estado grave em Samora Correia

Um homem ficou ferido com gravidade esta quarta-feira de manhã depois de o veículo ligeiro de mercadorias onde seguia se ter despistado na EN118, em Samora Correia. O acidente aconteceu no sentido Porto Alto - Alcochete.



A vítima teve de ser desencarcerada pelos bombeiros e foi depois estabilizada com o apoio de uma equipa de uma VMER. O homem foi posteriormente transportado para o hospital.



A operação obrigou ao corte do trânsito por parte da GNR, que está a investigar as causas do acidente.

