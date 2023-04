Duas pessoas ficaram feridas, esta tarde, na sequência do despiste da carrinha 4x4 onde seguiam, no concelho de Vinhais.

As vítimas são dois homens, um deles com ferimentos ligeiros, e outro com ferimentos considerados graves, de 73 anos.

O despiste aconteceu num caminho rural, com queda para uma ribanceira de cerca de 50 metros.

O ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Bragança, enquanto a vítima grave foi helitransportada para o hospital de Santo António, no Porto.