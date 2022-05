Uma carrinha despistou-se na manhã desta terça-feira, na A1 em Albergaria-a-Velha, no sentido Porto-Lisboa, acabando por sair fora da estrada.O acidente aconteceu por volta das 7h00 da manhã.Os bombeiros que seguiam para outro acidente, deram conta do despiste e pararam para dar assistência ao condutor, este que não ficou com ferimentos.O reboque está no local para retirar a viatura, enquanto a GNR investiga os motivos do despiste.O trânsito esteve condicionado numa das vias mas já foi reaberto.Em atualização