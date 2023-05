Nove pessoas ficaram feridas no despiste de uma carrinha na EN253, entre Alcácer do Sal e a Comporta, na manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu pelas 6h45 e está a condicionar o trânsito na zona desde esse momento.



No local está montada uma operação de socorro que envolve 25 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR. Um helicóptero do INEM foi também mobilizado para transportar os feridos mais graves. As vítimas serão colegas que se dirigiam para o trabalho.

Em atualização