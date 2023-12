Um jovem com cerca de 20 anos morreu na madrugada deste domingo num violento despiste de um carro na A23, em Vila Velha de Ródão.Os ferimentos foram muito graves e por isso o óbito foi declarado no local.O acidente aconteceu ao quilómetro 95.4 no sentido sul-norte e mobilizou 22 operacionais apoiados por 11 viaturas.Os bombeiros voluntários de Vila Velha de Ródão e a GNR estiveram no local.