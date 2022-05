Uma mulher, de 75 anos, ficou ferida com gravidade na sequência de um despiste de carro que ocorreu esta segunda-feira em Miranda, Arcos de Valdevez. Também o condutor da viatura, de 81 anos, foi hospitalizado.





O alerta chegou aos bombeiros pelas 08h53. Por causas desconhecidas, o homem perdeu o controlo da viatura, saiu fora da estrada e colidiu contra uma árvore. A mulher, que seguia no lugar do pendura, foi levada em estado grave para o Hospital de Braga e o idoso para o de Viana do Castelo. A GNR investiga as causas do despiste.