Duas crianças, de 4 e 5 anos, ficaram feridas, esta tarde de sexta-feira, na sequência de um aparatoso despiste, em Oliveira de Azeméis, de um carro. Com a menina e o menino, seguia uma mulher, de 63 anos, que também ficou ferida.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na rua Conselheiro Doutor Albino Soares dos Reis, em Fajões.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.