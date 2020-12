Duas pessoas ficaram feridas, na sequência do despiste do carro onde seguiam, esta noite de terça-feira, Castelo de Paiva.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para um acidente rodoviário, para os bombeiros de Castelo de Paiva, na EN 222, junto à zona Industrial das Lavagueiras.As vítimas foram levadas para o hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.A GNR investiga as causas do acidente.