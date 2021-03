Um despiste de um carro com cinco ocupantes entre os 15 e os 18 anos provocou esta segunda-feira três feridos ligeiros e dois graves em Aveleda, Lousada.As vítimas graves, uma de 18 anos e outra de 15, foram encaminhadas para o Hospital de São João, no Porto. Ambos partiram os braços e as pernas. Já os feridos ligeiros foram para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.O alerta para o acidente foi dado às 23h32 e para o local foram os Bombeiros de Lousada, GNR e INEM com 24 operacionais e 12 viaturas.