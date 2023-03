Dois jovens, de 17 e 20 anos, ficaram feridos no despiste de um automóvel, ao início desta manhã de sábado, na Estrada Nacional 1, em Mozelos, Santa Maria da Feira.O veículo embateu e derrubou um poste de iluminação pública, o que obrigou ao corte da circulação automóvel naquela via. Os dois feridos foram socorridos pelos Bombeiros de Lourosa e hospitalizados em Santa Maria da Feira.A GNR está no local e investiga as causas do acidente.