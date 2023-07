Um despiste de carro causou dois feridos ligeiros em São Romão de Neiva, Viana do Castelo.



O alerta foi dado às 23h30 de segunda-feira, sendo que para o local foram acionados os bombeiros de Viana do Castelo, a Cruz Vermelha de Neiva e ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.





As vítimas foram transportadas para o hospital. A GNR tomou conta da ocorrência.