Despiste de carro faz dois feridos no IC17 junto a Odivelas

Duas pessoas ficaram levemente feridas na sequência do despiste de um veículo ligeiro, durante a noite desta segunda-feira, no IC17 junto a Odivelas, no sentido Odivelas - Sacavém.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos bombeiros, as vítimas tiveram de ser desencarceradas, sendo transportadas de seguida para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.O alerta ocorreu cerca das 20h56.