Um despiste de uma carrinha junto à localidade do Cavaleiro, no Cabo Sardão, em Odemira fez na manhã deste sábado nove feridos ligeiros.As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.No local estiveram os Bombeiros de Odemira, Santiago do Cacém, Aljezur, Cercal e GNR.O alerta foi dado pelas 6h12.