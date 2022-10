Despiste de carro faz um morto e dois feridos graves na A3 na Maia

Um despiste de um carro provocou um morto e dois três feridos na A3, sentido Braga-Porto, na manhã desta sexta-feira. O acidente obrigou ao corte parcial de duas faixas da autoestrada, na zona da Maia.



O alerta foi dado às 7h00 e os Bombeiros de Ermesinde, com o apoio dos Bombeiros de Santo Tirso, foram acionados para o local.





Ao que oapurou, entre as quatro vítimas, que tiveram de ser desencarceradas, está uma vítimas mortal e dois feridos graves, que foram já transportados para uma unidade hospitalar.O carro ficou completamente destruído.No local estão 25 operacionais apoiados por 10 viaturas.

A GNR também se encontra no local e está a investigar as causas do acidente.



Em atualização.