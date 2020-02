Despiste de carro faz três feridos em Alcácer do Sal

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou este domingo, três feridos na Estrada Nacional 253, na zona da Barrosinha, no concelho de Alcácer do Sal.

Segundo fonte do CDOS de Setúbal o despiste provocou "um ferido grave, um ferido ligeiro e um ferido assistido no local".

A mesma fonte precisou que "o ferido grave foi transportado para o Hospital de São José em Lisboa, enquanto o ferido ligeiro foi transportado para o Serviço de Urgência Básica de Alcácer do Sal".

Para facilitar as operações de socorro a via que liga Alcácer do Sal a Montemor-o-Novo esteve cortada ao trânsito cerca de uma hora.

Nas operações de socorro estiveram meios e operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR deslocou para o local três patrulhas que ordenaram o trânsito e tomaram conta da ocorrência.