Um carro despistou-se, esta quarta-feira, em Represa, Castelo Branco, junto à N13, ao quilómetro nº113 e provocou um ferido.A vítima de 27 anos foi assistida e estabilizada no local pelos bombeiros de Castelo Branco, tendo depois sido levada para o Hospital do concelho.A GNR investiga as causas do acidente.