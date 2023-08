Uma pessoa ficou gravemente ferida após o despiste de um carro, este domingo, na EN253, em Alcácer do Sal, junto ao nó de acesso ao IC1. A vítima teve de ser desencarcerada e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.O alerta foi dado às 9h58 e no local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco veículos.