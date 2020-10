O despiste de um carro fez esta sexta-feira um ferido grave na Estrada Municipal que liga Benavila a Alter do Chão, em Portalegre.O alerta foi dado pelas 17h03. Os bombeiros de alter do Chão estiveram no local.Para o local foram acionados 22 operacionais, apoiados por oito meios terrestres e um meio aéreo para transportar a vítima.