Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de carro faz um ferido na EN 119 em Samora Correia

Passageiro do veículo ligeiro esteve encarcerado durante uma hora.

21:43

Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 119, ao quilómetro 17, em Samora Correia, Benavente.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Santarém, o ferido esteve encarcerado durante cerca de uma hora dentro da viatura. Apesar dos ferimentos serem considerados ligeiros, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Vila Franca de Xira.



No local estiveram os Bombeiros de Samora Correia e a VMER do Hospital de Vila Franca de Xira.



O alerta foi dado cerca das 19h59.