Despiste de carro faz um morto em Alcácer do Sal

Uma pessoa morreu esta qunta-feira no despiste da viatura em que seguia em Alcácer do Sal, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a fonte, o alerta para o despiste foi dado pelas 06h46 e a vítima mortal era o único ocupante da viatura.

No local do acidente estiveram elementos dos bombeiros de Alcácer, apoiados por três viaturas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

A mesma fonte acrescentou que, pelas 08h30, permanecia no local do acidente - a Rua Bom Jesus dos Mártires - o núcleo de investigação da GNR a efetuar peritagens.