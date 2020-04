Despiste de carro mata homem na VRI em Custóias

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu e uma mulher ficou ferida com gravidade este domingo após um despiste de carro na VRI, em Custóias, no sentido Porto-Aeroporto. O acidente está a obrigar ao corte de trânsito neste local.A vítima que sobreviveu vai ser transportada para uma unidade hospitalar.O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 3 da VRI, foi dado às 17h43.Foram mobilizados para o local do acidente 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros de Leça do Balio, de Matosinhos-Leça, de Moreira da Maia e duas VMER do Hospital Pedro Hispano e do Hospital de São João.A PSP também já foi mobilizada. As causas deste despiste são ainda desconhecidas.Em atualização