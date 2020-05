Despiste de carro fere cinco homens na Lourinhã

Cinco homens, entre os 23 e os 34 anos, sofreram ferimentos, três deles com gravidade, num despiste na madrugada de domingo na Estrada Nacional 8-3, junto ao Seixal, Lourinhã.Segundo apurou o, o acidente ocorreu pelas 03h50. As vítimas seguiam todas no carro, que colidiu com um poste, e as operações de socorro obrigaram ao corte da estrada até às 06h30.Dois dos feridos graves foram transportados para o Hospital de S. José e outro para o de Santa Maria, em Lisboa. Já os dois feridos ligeiros foram encaminhados pelos bombeiros para o hospital de Torres Vedras.Foram mobilizados 24 operacionais e 11 viaturas. A GNR investiga.