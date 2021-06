Despiste de carro fere condutora e quatro menores em Vizela

Uma mulher, de 29 anos, e quatro menores, entre os 12 e os 13 anos, ficaram feridas este sábado ao final da tarde na sequência de um despiste de carro. O acidente na rua da Cruz Caída, em Vizela.



As vítimas apresentavam ferimentos ligeiros. Foram assistidas no local pelos bombeiros e depois transportadas para o Hospital de Guimarães. A corporação de Vizela esteve no local do acidente com um total de onze operacionais, que foram apoiados por quatro viaturas.





A GNR também foi acionada e investiga as causas deste acidente.