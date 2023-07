Despiste de carro na N4 faz três feridos perto de Borba

Três feridos, dois ligeiros e um grave, foi o resultado de um despiste de um carro na Nacional 4, perto de Borba. O veículo seguia no sentido Elvas-Borba.Na viatura viajava uma famlia, pai, mãe e filho. O ferido grave, de 54 anos, era o condutor do carro. Os feridos ligeiros são uma mulher de 55 e um homem na casa dos 30.O alerta foi dado às 10h10 e, para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre Bombeiros de Borba, SIV de Estremoz, VMER de Évora e GNR. As três vítimas foram transportadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora.O trânsito nunca esteve cortado nem condicionado nesta via. As causas do acidente estão já a ser investigadas pela GNR.