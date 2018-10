Sinistro aconteceu no sentido Sul-Norte, junto à saída para Gondomar. Uma pessoa ficou encarcerada.

Por Aureliana Gomes | 15:21

Uma pessoa ficou encarcerada, esta sexta-feira, na sequência do despiste de um carro na Ponte do Freixo, no sentido Sul-Norte, junto à saída para Gondomar.



O alerta foi dado cerca das 14h00.



No local estão os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia. A PSP também está no local.

O trânsito ficou condicionado.