Um automóvel despistou-se na A5, na tarde deste sábado, pelas 15h00.A GNR procede à regulação do trânsito no local, entre as saídas do Estádio Nacional e Linda-a-Velha, interrompendo a circulação, no sentido Cascais - Lisboa.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, não houve intervenção dos bombeiros.