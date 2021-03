Despiste de carro provoca fuga de gás em Guimarães

Um carro despistou-se ao início da madrugada desta quarta-feira e colidiu contra o muro de uma casa na rua de Santa Marta, em Caldas das Taipas, Guimarães.Foram provocados danos na caixa da canalização, o que provocou uma fuga de gás. O condutor do carro sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste, mas recusou ser transportado ao hospital. No local estiveram cinco elementos dos bombeiros de Caldas das Taipas, que foram apoiados por duas viaturas.Para o local foi também acionado um piquete da companhia de gás.