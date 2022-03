Um despiste de um carro na EN222, em Vila Nova de Gaia, provocou três feridos.O alerta foi dado às 22h20 desta quarta-feira e os Bombeiros de Crestuma foram encaminhados para o local.Ao que oconseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, as vítimas foram consideradas feridos ligeiros.No local estiveram 18 operacionais e 7 meios terrestres.