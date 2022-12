Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de domingo, na sequência de um despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na rua Vale do Barrega, em Aradas.A PSP foi acionada e investiga as causas do acidente.