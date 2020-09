Despiste de jipe faz dois feridos graves em Arganil

Dois homens, com cerca de 40 anos, ficaram feridos com gravidade após o despiste do jipe em que seguiam num caminho florestal na Quinta de Miserela, em Benfeita, Arganil.













As vítimas são de uma comunidade estrangeira residente na zona. Uma deles foi no helicóptero do INEM para o hospital.

A viatura caiu numa ravina com declive acentuado e ficou a meio de uma encosta, a 40 metros do acesso principal. Ambas as vítimas foram projetadas.