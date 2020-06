Despiste de jipe mata ex-polícia em Mogadouro

Um homem, de 76 anos, morreu este sábado à tarde num despiste com um veículo todo-o-terreno na EN523, no sentido Remondes-Mogadouro.Manuel Machado, reformado da PSP, residente em Salgueiro, seguia no jipe sozinho. Galgou as duas faixas, subiu um morro de terra e só parou dezenas de metros à frente, numa zona de mato.Foi transportado para o Serviço de Urgência Básica de Mogadouro, mas acabou por morrer.Também este sábado, pelas 19h56, o despiste de um jipe numa estrada de terra batida, em Alcanede, Santarém, causou a morte a um homem de 50 anos. O pendura, de 28, foi projetado do veículo e ficou ferido.