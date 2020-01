Despiste de jipe mata reformado da GNR em Macedo de Cavaleiros

Um homem morreu e outro ficou ferido, ao final da manhã deste domingo, depois do jipe em que seguiam se ter despistado junto à localidade de Arcas, Macedo de Cavaleiros.Raúl Santos, a vítima mortal do acidente, tinha 50 anos de idade e era um militar da GNR aposentado. Segundo apurou o, seguia no lugar do pendura e, quando o jipe capotou, ficou debaixo da viatura. O condutor do veículo, um homem também com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Macedo de Cavaleiros.Segundo João Venceslau, Comandante dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, "quando os meios chegaram ao local, o antigo militar da GNR já se encontrava em paragem cardiorrespiratória". Ainda foi ativada a equipa médica e o helicóptero do INEM estacionado na cidade, mas, após várias manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.Os dois amigos, naturais do concelho de Bragança, andavam à caça quando, por motivos ainda desconhecidos, o jipe em que se deslocavam despistou-se e capotou numa zona montanhosa e de difícil acesso, junto à aldeia de Arcas. O corpo da vítima mortal foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança onde será autopsiado.No local estiveram os Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Mirandela, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e a GNR de Macedo, que agora investiga as causas do despiste mortal.