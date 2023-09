Um despiste de um ligeiro, esta segunda-feira, ao quilómetro 12 da A5, próximo da saída Porto Salvo/Oeiras, no sentido Cascais/Lisboa está a causar constrangimentos ao trânsito.O alerta foi dado por volta das 06h00. No local estão elementos da Brisa e da GNR.Decorrem trabalhos de limpeza da via enquanto se aguarda a chega de um reboque para retirar a viatura.Em atualização