Despiste de mota em Monção faz um ferido

Um motocilista, de 33 anos, sofreu ferimentos quando a mota que conduzia se despistou, esta sexta-feira, na EN 2020, em Lapela, Monção. O alerta foi dado às 13h00.

A vítima seguia sozinha e perdeu o controlo do motociclo em circunstâncias que ainda estão por apurar.

O homem, que sofreu ferimentos ligeiros, foi socorrido no local e transportado ao hospital de Viana do Castelo com o apoio da equipa da SIV de Valença.

A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.