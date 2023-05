Um casal ficou este sábado ferido num despiste de mota na estrada variante para Vila Verde, perto do nó de acesso ao Estádio Municipal de Braga.O acidente ocorreu por volta das 19h45, 45 minutos antes do ínicio do jogo SC Braga - Paços de Ferreira. O trânsito ficou parado, causando o caos num dos principais acessos ao estádio.As vítimas foram levados para o hospital de Braga.